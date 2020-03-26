CZN Burak yaşlı vatandaşlar için yiyecek kolisi hazırladı

Sosyal medya hesabından paylaştığı büyük porsiyonlu yemek videoları ve sürekli gülen yüzü ile tanıdığımız CZN Burak, corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen yaşlı vatandaşlara yiyecek kolisi hazırladı.

Türkiye’de corona virüse karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

MASKE VE ELDİVEN KULLANDILAR

Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını isteyen CZN Burak ve ekibi, özenle gıda kolilerini hazırladı. Özdemir ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti.

KOLİLER ARAÇLARA YÜKLENDİ

Daha sonra ise hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklenerek CZN Burak ve ekibi tarafından yüzlerce yaşlı vatandaşa dağıtıldı. (İHA)