D vitamini vücutta ne işe yarar

D vitamini sadece kalsiyum düzeyi ve kemik sağlığıyla ilgili değil, genel vücut sağlığı için de gerekli, vitamin karakterinde bir hormondur. Vücutta pek çok organın hücrelerinde D vitamini alıcıları vardır ve bu vitamin, hücrelerin normal fonksiyonları için gereklidir...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman ERK

Çocuğunuz paytak mı?

D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde kas zayıflığı ve kemik yumuşamasına yol açan ‘osteomalazi' hastalığı ortaya çıkar. Beslenme yetersizliği ve örtünme sebepleriyle gelişememiş ülkelerde çok sık görülmektedir. Balık ve karaciğer yağıyla bu hastalıklar başarıyla önlenmiştir. Raşitizmde belirti ve bulgular çok değişiktir. Başlangıçta kas güçsüzlüğü, hafif kemik ağrıları vardır. Daha sonra çocuklarda kemik eğriliği ve şekil bozuklukları ortaya çıkar. Paytak yürüme ve merdiven çıkma güçlüğü gelişir.

Gece bel ve sırt ağrısı mı çekiyorsunuz?

kas ağrılarından yakınıyorsanız, bu durum D vitamini eksikliğiyle alakalı olabilir. D vitamini eksikliğiyle osteoporoz arasında da bağlantı vardır. Bu vitaminin eksikliğinin çocuklarda kemik gelişimini olumsuz yönde etkilediği, menopozlu kadınlarda kemik kaybını hızlandırdığı ise kesinleşmiş bir bulgu. Sırtınızda ve belinizde geceleri ağrıdan yakınıyorsanız, D vitamini rezervlerinizi kontrol ettirin.

Kanser riskini azaltır

Çocukluk ve gençlik yıllarında güneş ışınları ve besinler yoluyla yeterli miktarda D vitamini alanlarda meme, bağırsak ve prostat kanseri riskinin azaldığı bilimsel araştırmalarca ortaya konmuştur. Yeterli D vitamini, hipertansiyon, kalp yetersizliği, beyin felci, Parkinson, demans ve multipl skleroz gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Depresyondan korur

Kronik yorgunluk sorunu ile D vitamini eksikliği birbirleriyle yakından ilişkilidir. D vitamini eksikliğinin depresyon eğilimine yol açabileceğini gösteren güçlü kanıtlar da bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalar, depresyon sorunu olanların yüzde 70'inde D vitamini rezervlerinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır.