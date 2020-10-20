Dadaş amazonlar, Azerbaycan için atlarını dörtnala sürdü

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Melek Okuyucu’nun, 2016 yılında kurduğu Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü üyesi 80 sporcu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına dikkat çekmek için atları ile tozu toprağa kattı.
Azerbaycan ve Türk bayraklarını sallayan okçular, dörtnala sürdükleri atların üzerinde attıkları oklarla hedefleri 12’den vurdu.
Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, şunları söyledi:
* Dadaş amazonlar olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Karabağ Azeri kardeşlerimizindir.
* Bizler Erzurum’un dadaş erkek ve kızları olarak Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz.
* İhtiyaç duyulduğu vakit yüreğimiz ve bileğimizle onların yanındayız. (DHA)