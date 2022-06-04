Dağ horozunu görmek için Rize’ye gittiler

Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için yurdun dört bir yanından gözlemciler, 17'inci Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı. Sabahın ilk ışıkları ile yaylaya çıkan grup, dağ horozunu gözlemledi.

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Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen şenlik için Kaymakam Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler saat 04.00’te Sivrikaya köyüne gitti.

Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleriyle araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Etkinlik süresince dağ horozlarını izleyen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

“200 KİŞİ KATILDI”

Belediye Başkanı Hakan Karagöz, “Dağ horozu şenliği için saat 04.00’te yola çıkarak 2 bin 300 rakımlı Sivrikaya köyüne geldik. Kuş gözlemcileri, akademisyenler, doğa severler ve fotoğrafçılardan oluşan 200 kişi katıldı. Bu coğrafyada endemik bir tür olan dağ horozunu görmeye çalıştık. Farklı noktalarda gözleme imkanı bulduk” dedi.

“İLK KEZ GÖRMEK NASİP OLDU”

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gökhan Şenocak da “Dağ horozlarının yayılım gösterdiği, beslendiği, ürediği bir alandayız. Dağ horozlarının yaşamsal faaliyetlerini yerinde gözlemliyoruz. Dağ horozunu, özelliklerini biliyorum ama ilk kez görmek nasip oldu. Bol bol fotoğrafını çektim, bundan sonra da yine gelmeye devam edeceğim” diye konuştu.

DAĞ HOROZU HAKKINDA

Orta büyüklükte bir kuş olan ve huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşıyor.

Horoz, yıl boyunca 1500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor.

Dağ horozu, Kafkasya bölgesinin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor.

Dağ horozunun varlığı, Doğu Karadeniz’de ilk kez 1970’li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyet tarafından tespit edildi.

Çok değerli kuşlar arasında yer alan dağ horozları son yıllarda gelişen kuş gözlem turlarının da ilgi odağı haline geldi.

Türkiye’de nadir görülen kuşun neslinin tükenmemesi ve korunması için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi. (DHA)