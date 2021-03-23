Dağ keçisi vurana 60 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzasıyla yayımlanan tablodaki rakamlara idari yaptırım cezaları dahil edilmezken, geçtiğimiz yıl dağ keçisi, yaban keçisi ve boz ayı aynı kategorideyken bu yıl kategorileri güncellenerek ceza miktarları da artırıldı.

Çizelgelere göre Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendirilen koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi ve yaban keçisi vurmanın cezası bir önceki yıla göre yüzde 116 oranında artırılarak 60 bin liraya, ceylan vurmanın cezası yüzde 80 oranında artırılarak 25 bin liraya, kızıl geyik vurmanın cezası yüzde 55 artırılarak 35 bin liraya yükseltilirken, boz ayı vurmanın cezası bir önceki yıla göre yüzde 8 artırılarak 30 bin lira olarak belirlendi.



KAÇAK AVI CEZALARI YÜZDE 10 ARTIRILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaştığı tabloya göre diğer tüm koruma altındaki hayvanları kaçak avlamanın cezaları ortalama yüzde 10 oranında artırılırken, kurum yetkilileri vatandaşları cezaya maruz kalmamaları için kurallara uymaya davet etti. İHA

İlginizi Çekebilir CHP'li vekilden dağ keçisi avına çıkan savcıya tepki