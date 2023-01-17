Dağcılar, 2 bin 800 rakımlı zirveye tırmandı

Tunceli'de bir grup dağcı, Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın karla kaplı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı.

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Zirve Dağcılık İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen 8 dağcı, kış tırmanışları kapsamında etkinlik düzenledi.

Araçlarla Ovacık ilçesine bağlı Ada köyüne giden dağcılar, burada gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra Munzur Dağları’na doğru tırmanışa başladı.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu parkurda yürüyen dağcılar, 8,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından 2 bin 800 rakımlı zirveye ulaştı.

Gelincik Zirvesi’nde bir süre vakit geçiren dağcılar, sisle kaplı doğal güzellikler arasında fotoğraf çekti.



“YOLCULUĞUMUZ ÇOK ZORDU”

Dağcılardan İskender Doğan, “Munzur Dağları el değmemiş doğasıyla her zaman ilgi çekiyor. Arkadaşlarımızla haftanın belirli günlerinde belirlediğimiz alanlara tırmanış düzenliyoruz. Bu defa rotamızı 2 bin 800 rakımlı Gelincik Zirvesi’ne çevirdik. Zorlu bir parkuru geride bırakıp hedefimize ulaştık. Yolculuğumuz çok zordu ama keyifli geçti” dedi.

Dağcı Hasan Yıldız da doğa gezilerine katılarak stresten uzaklaştığını anlattı. Yıldız, “Tunceli’de yılın her dönemi dağlara geziler yapılabiliyor. Bu konuda da Munzur Dağları’nın gezilecek çok yeri ve tırmanılacak zirveleri var. Gezi boyunca doyasıya manzara fotoğrafları çektim” diye konuştu. (AA)