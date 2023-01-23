Dağcılar yaban keçilerini görüntüledi: Heyecan verici

Erzurum, Bayburt ve Artvin sınırları içerisinde kalan, 150 kilometre uzunluğa sahip Çoruh Vadisi'nde tırmanış yapan dağcılar, kayaların usta tırmanıcıları yaban keçilerini görüntüledi.

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Ormanların geniş yer kapladığı, birçok canlıya ev sahipliği yapan Çoruh Vadisi’nde nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri sarp kayalıklarda beslenirken tırmanış yapan dağcılar tarafından görüntülendi.

Buldukları otları yiyerek karınlarını doyuran keçilerin sarp kayalıklarda yürüyüşleri ve atlayışları ise izleyenlerin yürüklerini ağza getirdi.



Dağcı Bülent Erkan, “Bana göre dağların gerçek sahibi bunlar. Onları dağlarda yürürken izlemek çok heyecan verici. Küçük bir hata belki de hayatlarına mal olacak. Ama onlar yaradılışlarından ötürü dağda değil de sanki düz yolda gidiyorlarmış gibi” diye konuştu.

Yaban keçisini vurmanın cezasının 250 bin lira olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altında olan yaban keçilerinin sayılarının bin 500’ü bulduğunu ve her yıl arttığını söyledi.

Yaban hayatı açısından zengin olan Çoruh Vadisi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. (DHA)