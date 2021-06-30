Dağdan kopan kaya parçası deprem korkusu yaşattı

250 nüfuslu Kayadibi köyünde önceki akşam büyük bir gürültü duyuldu. Köylülerde paniğe neden olan sesin, 820 rakımlı Kel Tepe’nin zirvesinden kopan kaya parçası olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde bölgeye giden köylüler, sık ağaçlar sayesinde 300 metre kadar yuvarlanan kayanın küçük parçalara ayrıldığını gördü. Ses, civar köylerde de duyuldu.

“DEPREM OLUYOR SANDIK”

Büyük bir gürültü olduğunu söyleyen Halil İnan, “Evde otururken, büyük bir gürültü duyduk. Biz gök gürlüyor, deprem oluyor sandık. 5 kilometre ilerimizdeki köyde yaşayanlar da gürültüyü duymuş. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Çok şaşkınız” dedi.

“KAYALAR EVİMİZİN ÜZERİNE DÜŞECEK SANDIK”

Köylülerden Nurettin Altaç ise, “Komşumuzla balkonumuzda çay içiyorduk. Bir anda şimşek çakıyor gibi bir uğultu oluştu. Daha sonra büyük bir gürültü olmaya başladı. O anda kayalar evimizin üzerine düşecek sandık. Evden kendimizi dışarı attık. 1 dakika sürdü. Çok korktuk. Bizi civar köylerden çok arayan oldu. Onlar da duymuş” diye konuştu. (İHA)