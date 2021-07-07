Dağın eteğinde doğa mucizesi: Atatürk silüeti görülmeye başlandı

Ardahan’ın Damal ilçesinde Karadağlar’ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti görülmeye başlandı.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz’da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi’nden izlenebiliyor. Havanın dün güneşli olmasıyla Atatürk silüeti, Karadağ sırtlarında belirdi.

‘Doğal mucize’ olarak nitelendirilen Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki siluetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi.

Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla Türk bayrağı açtı.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silueti, ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi. Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor. (DHA)