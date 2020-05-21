Dağınık çocuğa nasıl davranılmalı? Çocukları düzene ne zaman alıştırmalıyız? 1szcu

Ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri de çocuklarının odalarının sürekli dağınık bir vaziyette olmasıdır. Hatta birçok çocuk için kendi odasını toplamak, adeta işkencedir çünkü bu işin asıl sorumlusunun annesi olduğunu düşünür. Peki, dağınık çocuğa nasıl davranılmalı?

Anne çocuğunun arkasını her zaman toplamakta ve bu davranışları ile çocuğunu yapması gereken görevlerden alıkoymaktadır. Okul çağındaki bir çocuğun kendi yemeğini yiyebilmesine rağmen annesinin hala peşinden koşması, üstünü giydirmesi çocuğun gelişimine olumsuz etkiler. Bu tip davranışlar devam ettiği sürece çocuktan odasını toplamasını istemek son derece anlamsız ve başarısız olur.

Küçük yaştan itibaren çocukların ev içerisindeki bazı sorumluluklarını yerine getirmesine izin vermeniz gerekir. Çocukların öz bakım becerilerini yemek yeme, giyinme, uyku gibi tüm ihtiyaçlarını kendisinin yerine getirmesini sağlamak ve çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren bazı sorumlulukları aşılamak gerekir.

ÇOCUKLARI DÜZENE NE ZAMAN ALIŞTIRMALIYIZ?

Çocuklar her yaşta farklı becerilere sahiptirler ve sürekli olarak gelişmeye devam ederler. Çocuklara verilen sorumluluklarını en başta onun yaşına uygun olduğundan emin olmak gerekir. Çocuk bekleneni yerine getirmediğinde başarısızlık duygularına kapılabilir ve bu da çocuğun gelişimine zarar verir. Çocuklar öz bakım becerilerini kendileri yapmaya başladıklarından itibaren sorumluluk duygularını kazanmaya ve arkasından su içtiği bardağı yerine koyma, masadan tabağını kaldırma ve odasını toplama gibi ev içerisinde kendine düşen görevleri yerine getirmeye başlarlar. Bu davranışlar küçük yaşlarda daha kolay kazanılır ancak yaşı büyük çocuklara da bu davranışlar kazandırabilir. Burada ailenin tutumlu davranışları ve kararlılığı büyük önem taşır. Peki odasını toplamak istemeyen çocuğa karşı nasıl davranmalıyız? İşte ebeveynlerin dağınık çocuğunu ikna etmenin yolları…

ODASINI TOPLAMAK İSTEMEYEN ÇOCUĞA NASIL DAVRANMALIYIZ?

Çocuğunuz odasını toplamak istemiyorsa ona bağırmanın, kızmanın, azarlamanın bir faydası olmayacaktır. Çocuğunuza bu konuda yardımcı olabilir ve alışmasını sağlayabilirsiniz.

Ona bu konuda sorumluluk duygusunu aşılamanın bazı yollarını şöyle sıralayabiliriz;

– Çocuğunuzun odasını yeni eşya ve oyuncaklar alarak birlikte yerleştirebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz odasını daha çok benimseyebilir ve daha özenli davranabilir.

– Çocuğunuzun akşam yatmadan önce oyuncaklarını ortadan kaldırmasını ve odasını bir düzene sokmasını isteyin veya bazı günleri oda toplama günü olarak belirleyin. Düzenli olarak bu uygulamalara devam edin ve mutlaka bu konuda tutarlı olmaya özen gösterin. Bu sayede çocuğunuzda artık evdeki görevlerini yerine getirmeye başlayacaktır.

– Çocuğunuza eşyaları nasıl toplaması gerektiği hakkında bilgilendirin. Hangi oyuncağın hangi kutuya konacağı gibi detayları ona anlatın.

– Çocuğunuz odasını topladığında onu ödüllendirin ve takdir edin. Çocuğunuz kısa zamanda daha düzenli olmayı öğrenecektir.