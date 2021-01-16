Dağıttığı gazetelerle örttüler

Konya’da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gazeteci dağıtıcısının üzeri dağıttığı gazetelerle örtüldü
Konya'da otomobilin refüjden çıkan motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, gazete dağıtıcısı hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi.
20 yaşındaki Beytullah A. idaresindeki otomobil, refüjden karşıya geçmek isteyen 50 yaşındaki gazete dağıtıcısı Hasan Dayan idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Dayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çarpmanın şiddetiyle Hasan Dayan'ın dağıttığı gazeteler etrafa saçıldı. Hayatını kaybeden sürücü Hasan Dayan’ın üzeri dağıttığı gazetelerle örtülmesi yürekleri burktu. Kazadan ardından otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.