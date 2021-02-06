Dağlardan toplayıp yağının litresini 200 liradan satıyorlar

Alaçeşme Mahallesinde bir çok bitkiden aromatik yağ üreten Abdullah Güven, halk arasında çitlenbik, dağın gibi farklı isimlerle de anılan menengiç bitkisinin meyvesinin hem yağını, hem de kahvesini üretiyor.

Menengiç (çitlembik) ağacının Akseki bölgesinde Toros Dağlarında ve arazilerde doğal ortamda yetiştiğini söyleyen Güven, “Eylül – Ekim aylarında olgunlaşan menengiçin meyveleri vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşlar topladıkları ürünleri benim makinalarda yağını çıkartıyorlar” dedi.

3 KİLO MEYVEDEN 1 LİTRE YAĞ ÇIKIYOR

Menengiçin meyvesinin oldukça bereketli olduğunu söyleyen Güven, “3 kilo menengiçten bir litre yağ çıkmaktadır. Bir saatte 10 kilogram menengiç işliyorum. Akseki Bölgesinde Toros dağlarında vatandaşlar tarafından yıllık yaklaşık 20-30 ton civarında menengiç toplanıyor. Bunu kuruyemiş olarak da tüketiliyor. Vatandaşlar son zamanlarda artık bunun yağını çıkarmaya başladılar. Sofralarda kahvaltıda da tüketiliyor. Oldukça lezzetli bir üründür. Kendimde vatandaşlardan menengiçin meyvesini alıyorum. Yağını çıkarıyorum. Ayrıca kuru yemiş olarak da vatandaşlar tarafından sofralarda tüketiliyor. Yağını 200-250 liraya, ham maddesini de 30 liraya satıyoruz. ” dedi.

KAHVESİ DE ÜRETİLİYOR

Menengiç meyvesinin sadece yağını değil, kahvesini de ürettiğini anlatan Güven, “Şu anda menengiç (çitlembiğin) yağını çıkartarak satıyorum. Ama yalnızca bununla sınırlı kalmıyorum. Menengiç meyvesinin yağını çıkardıktan sonra kalan posasından ise makinada öğüterek menengiç kahvesini üretiyorum. Çitlembikten katma değer sağlayan ürünleri pazara sunuyorum. Ürettiğimiz menengiç kahvesinin kilosunu da 20 liradan satıyorum. Bunların da müşterileri bulunmaktadır. Özellikle gelip bizden satın alırlar, ya da kargo ile adreslerine gönderiyorum”

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Menengiç (çitlenmik) yağının faydalarının saymakla bitmediğini anlatan Güven, meyvenin karın ağrılarını azalttığı, mideyi rahatlatıcı bir etki gösterdiğinin bilindiğini söyledi.

İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlerin de tercih ettiğini söyleyen Güven, ” Öksürüğün kesilmesini sağlıyor. Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olduğu biliniyor. Aşırı terleme sorunundan kurtarıyor. Saç sağlığına iyi geliyor, özellikle saç renginin açılmasını geciktirdiği söyleniyor. İdrar söktürücü özellikler gösteriyor” diye konuştu.

Akseki'nin Alaçeşme mahallesinde yaşayan Osman Yakabaşı ise menengiç ağacının Alaçeşme mahallesinde oldukça bol olduğunu ve doğal ortamda yetiştiğini söyledi. Her yıl menengiç meyvesini topladığını belirten Yakabaşı, “Eylül-Ekim aylarında menengicin meyveleri olgunlaşıyor. Olgunlaşan meyvelerini topluyoruz. Bu yıl 33 kilogram menengiç topladım. Bunun da bir kısmını yağını çıkarttım. Bir kısmını ise yağını almadan kuruyemiş olarak da kullanıyoruz. Yağını kahvaltıda da kullanıyoruz” diye konuştu.

Alaçeşme mahallesinde yaşayan Mutlu Yüksel ise menengiçin yörede çöğre olarak da bilindiğini belirterek, “Eylül -Ekim aylarında bunun hasadını yaparız. Çocukluğumuzda annelerimiz de dağlardan toplardı. Bunu toplaması oldukça zahmetlidir. Reçinesi ellerimize yapışır. Biz bunu hem tüketip, hem de yağını çıkartıyoruz. Bunun yağını 200-250 liraya satıyorlar” diye konuştu. (İHA)