‘Dağların oğlu’na kısıtlamayı ihlal cezası

İspir ilçesinde hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü dağlarda geçiren 41 yaşındaki Bülent Erkan, 11 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde kamp kurmak ve yaban hayatı beslemek için İspir Yukarı Fındıklı Mahallesi kırsalına gitti.

13 Aralık Pazar günü mahalleye bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alandan geçen Bülent Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormana konulan fotokapana yakalandı.

Görüntüleri izleyen İspir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Erkan hakkında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Karakola giden Erkan’a, 789 TL para cezası kesildi.

“SANIRIM BU CEZAYI YİYEN TEK KİŞİ BEİM”

Bülent Erkan, İfadesinde şunları söyledi:

* 11 Aralık Cuma günü, yani yasaklar başlamadan önce yukarı Fındıklı Mahallesi’nde tek başıma kamp kurdum. Cuma ve cumartesi günü burada bulundum. Pazar günü öğle saatlerinde kuşlara yem atmak için arazide dolaşıyordum. Pazartesi sabah ilçeye gittim. Ben bulunduğum yerin yasak olmayacağı niyetiyle kampa gittim. Sokağa çıkma yasağının dağlık alan için de geçerli olduğunu bilseydim kamp için gitmezdim.

* Sürekli çantamda fotoğraf makinesi taşırım ve gittiğim yerlerde doğa fotoğrafı çekerim. Üzerime kayıtlı av tüfeğim ruhsatlı olarak var ancak kırık olduğu için evde duruyor. Avcılık belgem de yok, avlanmam, av yapanları da uyarırım. Kaçak avlanmaya da karşı biriyim.

* 1,5 yıldır Erzurum Milli Parklar adına İspir ilçesinde İŞKUR vasıtasıyla 9 ay görev yaptım. Benden doğa ve yaban hayatı fotoğrafları istediler ve ben birçok fotoğraf verdim. İspir’de beni ‘Dağların oğlu’ olarak tanırlar.

* Üzerime atılan avlanmayla ilgili suçlamayı kabul etmiyorum. Sanırım, Türkiye’de fotokapana yakalanıp sokağa çıkma ihlalinden ceza yiyen tek kişi benim.

BELGESEL FİLMİ BİRİNCİ OLMUŞTU

Köyünde çiftçilik yapan ve aynı zamanda dağcılık sporu ile uğraşan Bülent Erkan, bir süre önce İspir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak göreve başladı. Yıllardır doğadaki canlıların yaşamını inceleyen ve yaz-kış demeden yılın büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Erkan, ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kurt, tilki, domuz gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti.

Doğa manzarasına ve yaban hayatına ilgisi küçük yaşta başlayan Erkan’ın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleri ile gizlenerek kamerasıyla ya da kurduğu kapanla yaban hayatnı kare kare görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından görüntüledi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivali’nde ‘Dağların oğlu’ adlı 17 dakikalık belgeselde Bülent Erkan’ın hayatını ve canlıları korunmasını anlatan belgesel filmi birinci oldu. (DHA)