Daha çevre dostu bir Notre-Dame için çalışmalar başladı

2019'da çıkan yangından sonra ziyaretçilere kapatılan ve restorasyon çalışmaları süren Paris'in ikonik yerlerinden Notre-Dame, 2024'te kısmen açılmak için hazırlıklar yaparken daha çevre dostu bir tasarım benimsiyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü Paris katedralinin 2019’da yanmasından sonra yeni planlarda, tarihî yapının çevresinde daha fazla ağaç ve binanın önünde bir soğutma sistemi içeren daha çevre dostu bir anlayış benimseniyor.

Şehir yetkilileri yaptıkları açıklamada, Paris’teki Notre-Dame Katedrali çevresindeki alanın elden geçirilmesiyle Seine Nehri’ne açılacağını ve böylece milyonlarca ziyaretçinin daha kolay geçmesine yardımcı olurken aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini de azaltacağını belirttiler.

Yetkililer, planlanan değişikliklerin ziyaretçilerin deneyimini iyileştireceğini ve yükselen sıcaklıklar karşısında şehri daha dayanıklı hale getireceğini söyledi. İnsanlar, modern bir şey yerine ikonik ortaçağ kilisesinin yeniden yaratılmasını tercih edeceklerini dile getirdiklerinden, planlar biraz tartışmaya da neden oldu.

Katedralin doğu tarafı boyunca, alanı serinletecek gölgeli bir avlu oluşturmak için ağaçlar dikilecek. Kiliseyi çevreleyen kaldırımları soğutmak için meydana küçük bir su akışı sağlanacak.

Ayrıca bölgenin karbon ayak izini azaltmak ve turistlere toplanacakları ve yeraltı mezarlarına erişim sağlayacak bir yer sağlamak için de daha önceki otoparkın sahasına bir kapalı gezinti yolu da inşa edilecek.

Katedralin restorasyonunu 2024 yılına kadar Paris Olimpiyatları için tamamlaması beklenirken, çevredeki alanların restorasyona ancak katedral tamamlandıktan sonra başlanması bekleniyor.

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