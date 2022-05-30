Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın

Van'da Gevdan aşireti lideri Mehmet Aslan’ın oğlu evlendi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van'da Gevdan aşiretinin lideri Mehmet Aslan'ın oğlu Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünle evlendi.

150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, “Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)