Özellikle ülkemiz ve Yunan mutfağında tatlı ve dondurma yapımında kullanılan damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir tür reçinedir. İçerdiği aromatik tadı ve hoş kokusuyla damla sakızının sağlık için de önemli faydaları bulunmaktadır. Peki, damla sakızının faydaları nelerdir? Damla sakızı neye iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ülkemizde özellikle Ege Bölgesinde yetişen sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızı, Ortaçağ’da ilk kez tıbbi ilaç olarak da kullanılmıştır. Damla sakızı Sakız Adası’nda yetiştiğinden bu adı almıştır. Sakız olarak ağızda çiğnenebilen damla sakızı doğada en kuvvetli antiseptik içeriğe sahiptir ve enfeksiyon ile mücadelede etkilidir. Akciğer, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen, gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan damla sakızının faydaları nelerdir? Damla sakızı neye iyi gelir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

DAMLA SAKIZININ FAYDALARI NELERDİR?

Damla sakızının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Damla sakızı içeriğindeki bazı maddelerden dolayı reflü ve ülser gibi mide problemlerinde fayda sağlar. Sindirim için mükemmel bir besin olan damla sakızı, yemek sonrası yaşanan hazımsızlığı giderir, ayrıcamide asidini düzenleyerek bulantı ve kusmaya iyi gelir.

* Damla sakızını toz haline getirdikten sonra bal ile karıştırıp tükettiğinizde, solunum yolları hastalıkları riskini azaltır. Enfeksiyon kapmış boğazı ve akciğeri temizler, balgam söktürücü etkisiyle boğaz enfeksiyonundan kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca akciğer kanseri riskini azaltır.

* Damla sakızı en önemli antiseptiklerden biridir. Sakız olarak çiğnendiğinde ağız sağlığını korur. Ayrıca dişlerin beyazlamasını sağlar.

* Damla sakızı mideye sağladığı faydalardan dolayı, midedeki sorunlar yüzünden ortaya çıkan ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olur.

* Son yıllarda yapılan araştırmalar damla sakızının kısırlık tedavisinde de etkili olduğunu ortaya koymuştur.

* Damla sakızı çene ve yüz kaslarının gelişimine yardımcı olur. Damla sakızı özellikle uçak yolculuklarında yaşanan kulak basıncını gidermenin en doğal yöntemlerinden biridir.