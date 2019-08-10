Danıştay’ın kararına hayvanseverlerden tepki

Sokak hayvanlarının deney hayvanı olarak kullanılmasının iptali ile ilgili Danıştay'ın ret kararı vermesini eleştiren HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Burada bakanlığın amacı başa çıkamadığı popülasyonu eritme çabası olduğu açıktır" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ‘Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’ ile ilgili 2014’te Danıştay’a başvurmuş ve sokak hayvanlarının deney hayvanı olarak kullanımını yasaklanmasını istemişti. Danıştay söz konusu davanın reddine karar verdi. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, karar ile ilgili, “Hayvanları koruması gereken bakanlık, sahipsiz hayvanlara deney yapabilirsiniz gibi abuk subuk bir maddeyi yönetmeliğin içine sıkıştırdı. Bu yönetmelikle barınaklar deney hayvanı tedarik merkezine döner. Deney yoluyla sokak hayvanları eritilmek mi isteniyor?” yorumunu yaptı.

‘DENEYLE MÜSPET SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL’

HAYTAP, 2014 yılında Danıştay’a başvurarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Hayvan Denekleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinin b fıkrasının 8-9 ve 10 numaralı alt başlıklı maddeleri ile aynı yönetmeliğin 11. maddesinin c fıkrasının ikinci cümlesinin iptalini ve yürütmenin durdurulması istemişti. Söz konusu maddeler başıboş ve sokak hayvanlarının deney hayvanı olarak kullanımına yol açıyordu. Danıştay’ın kararına tepki gösteren HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, “Sokakta yaşayan, üzerinde herhangi bir mikro çipi dahi olmayan, yani geçmişi hakkında detaylı bir veriye sahip olmadığınız hayvanı deney gibi acılı bir sürece tabi tutmak ve sonunda müspet bir sonuç almak mümkün değildir” dedi. Danıştay Savcısının ret kararında hukuki ve vicdanı bir gerekçe bildirmediğini söyleyen Şenpolat, söz konusu maddelerin yeniden iptalini talep ettiklerini belirterek, şu noktayı vurguladıklarını söyledi: “Niteliği itibarıyla pet hayvanı olan deney nedeniyle kalacakları acı, memeli hayvan olmaları, insan sinir sistemine en yakın hayvan olmaları nedeniyle çekmiş olduğumuz acıdan farklı değildir. Üstelik bu deneyler tıp biliminden çok yine kedi ve köpek hayvanlarının ıslahı için yapılmaktadır. Yani insanlar için faydalı olabilecek bir ilaç ya da çalışmanın kedi köpekler üzerinde müspet sonuç vermesi mümkün değildir.”

‘AMAÇ POPÜLASYONU ERİTMEK’

21. yüzyılın biliminin geldiği aşamada sokak hayvanı üzerinde deney yapıp, bu deneylerden elde edilen sonuçların başka hayvanlarda olumlu sonuç doğurmasının mümkün olmadığını belirten Şenpolat, söz konusu madde ile birlikte hedefin başka olduğunu ifade etti:

“Burada bakanlığın amacı zaten deney için bu hayvanları kurtarmak değil, kısırlaştırarak ya da petşoplar veya kaçak üretim çiftlikleri, merdiven altı üretimler, internette hayvan satışının engellenmemesi nedeniyle başa çıkamadığı popülasyonu eritme çabası olduğu açıktır.”