Dans hak ettiği değeri görmüyor

Ünlü dansçı Aytunç Bentürk, federasyon başkanlığı için aday oldu. Bentürk “Hedefim dansı ileri taşımak” dedi.

Hande ZEYREK

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O, Türkiye'de dans denince akla ilk gelen isimlerden… Dans etmeye 8 yaşında başlayan Aytunç Bentürk, 1990'lı yıllarda esen break dance ve electro boogie rüzgarıyla dans hayatında zirveye çıktı. Yonca Evcimik tarafından 1996'da kurulan pop müzik grubu ‘Birkaç İyi Adam'ın üyelerinden biriydi. 2001'de Türkiye Salsa Şampiyonu oldu. 2004 ve 2005'te ise partneriyle birlikte Dünya ve Avrupa salsa şampiyonlukları kazandı. Birçok ünlü sanatçının dansçılığını ve koreograflığını üstlendi. Kurduğu akademide yüzlerce dansçı, milli sporcu ve şampiyon yetiştirdi.

‘SALGIN DANSA DARBE VURDU'

Hayatını dansa adayan Bentürk'ün şimdiki hedefi ise 31 Ekim'de yapılacak Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığı seçimleri oldu. Bentürk, dans dünyasında son dönemde artan mutsuzluğu kırmak ve dansı daha ileriye taşımak için aday olduğunu söyledi. Salgın sürecinde birçok dans kulübü ve okulunun kapandığını, yüzlerce dansçı, antrenör ve eğitimcinin de dansı bırakmak zorunda kaldığını belirten Bentürk “Dans maalesef ülkemizde hak ettiği yere gelemedi. Mutsuzluk hakim. Bunu 35 yıllık profesyonel dansçı, sporcu ve eğitmen kimliğimle söylüyorum. Bu yolda çok zorluklar yaşadım. Artık hiçbir dansçının, sporcunun üzülmesini, yıpranmasını istemiyorum” dedi.

Dans sayesinde bayrağımızı göklere çektirip İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletme gururunu yaşadığını belirten usta dansçı, dans tutkunu gençlerin önünün açılması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gençlere ise “Her fırsatta, mutlu olmak için dans edin” tavsiyesinde bulunan Bentürk, “Dans vücudu dinamik tutar. Dansın Alzheimer riskini azalttığına dair önemli araştırmalar var. Ruhu dinlendirir…” dedi.

Hayalim okullara dans antrenörü göndermek

Aytunç Bentürk, Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na yabancı bir isim değil. İkinci dönem kurucu üyelerinden biri olarak, eğitim kurulu başkanlığı, milli takım antrenörlüğü, Sosyal Latin Dansları As Başkanlığı yaptı. Bentürk, “Ülkem adına yarıştığım yıllarda birçok ülkede dans federasyonları varken Türkiye'de yoktu. Yurt dışındaki yarışmalara katılım maddi ve manevi olarak zordu, sporcu olarak yalnızdık. Federasyonumuz kuruldu ve uzun süre içinde olmama rağmen son yıllarda dans sporunun yönetimsel anlamda durumu üzücüydü. Artık ‘bale sanat mı, spor mu' tartışmaları olmamalı. Federasyon başarılarla gündeme gelmeli” dedi.

Bentürk, federasyonda eğitmenleri, antrenör, hakemler ve sporcuları eğitmek, seminerlerle yeni projeler, fikirler üretmek amacıyla aday olduğunu söyledi. Ünlü dansçının bir hayali de tüm ilköğretim kurumlarına antrenör ve eğitmen yollamak…