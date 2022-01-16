Dans ve sporseverler zumbayla coştu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenleri, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Zumba Master Class etkinliğiyle ilçedeki dans ve sporseverler bir araya geldi. Vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan zumba ile dans ve sporseverler doyasıya eğlendi.

Sozcu.com.tr

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Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Zumba Master Class etkinliği ile ilçedeki dans ve sporseverler bir araya geldi. Vatandaşı spora ve hareket etmeye teşvik etmek için dans ve aerobik hareketleri bir arada barındıran, vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan ‘Zumba Master Class' Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çok sayıda dans ve sporseverin yer aldığı etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şube Başkanı Nurten Karakış, meclis üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Etkinlikte Zumba Jammer Gülen Arzuman ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan “Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Her şey daha sağlıklı ve mutlu bir Merkezefendi için” dedi.