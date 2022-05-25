Dar sokakların çöp arabaları eşekler

Elazığ'ın Maden ilçesinde araçların giremediği dar sokaklardaki çöpler, belediye bünyesindeki kadrolu eşekler tarafından toplanıyor.

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Mardin’in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpleri toplayan Artuklu Belediyesi’nin kadrolu eşekleri, Elazı’'ın Maden ilçesinde de çalışanların yardımına koşuyor. Maden Belediyesi temizlik personeli, engebeli, dar ve araçların giremediği sokaklara kadrolu dört eşek ile girerek çöpleri topluyor. Sokaklardan toplanıp eşeklerin sırtındaki kovalara yüklenen çöpler, ana yola getirilip çöp araçlarına dökülüyor.

Temizlik görevlisi 42 yaşındaki Mustafa Üzek, “1850 yılında Maden ilçesinin kurulmasıyla çöpler eşeklerle toplanıyor. Ben de 2011 yılından beri çalışıyorum. Mahalle arasında çöpleri toplayıp ana yolda bulunan konteynerlere boşaltıyoruz. Mesaim sabah 06.00’da başlayıp 15.00’te bitiyor. 12.00-13.00 arasında bir saat öğle aramız var. Günlük 8 saatimizi dolduruyoruz. Çöp arabalarının girmediği yerler bizim için zor oluyor. Eşeği çekiyoruz, kürek, fırça ve bir teneke alıyoruz. Bazen hayvan durmuyor. Zor oluyor ama alışmışız, yöntemi biliyoruz” dedi.

Üzek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de iki yerde hayvanlarla çalışılıyor. Mardin ve Maden’de var. Maden’de ilçe kurulduğundan beri hayvanlarla çalışılıyor. Şu an hayvanlarla çalışan dört kişiyiz. Arabanın gitmediği dar sokaklarda evler yan yana olduğu için eski usul devam ediyoruz. Çöpleri topladıktan sonra paydos ediyoruz. Belirli kapıların önüne yahut belediyenin belirli bir bölgesinde sandıklarımız, fırçaları ve çullarını indiriyoruz. Yazın hayvanları çayıra götürüp bağlıyoruz. Kışın ise içeriye çekip yemlerini ve sularını verip kapılarını kilitliyoruz. Sabah yine işimizin başına geçiyoruz. Sürekli beraber çalışıyoruz, hayvanda yoruluyor. Hayvanın belli bir aylığı var. Bizim aylıklarımız üzerinde ödeniyor. Hayvan düştü mü, ayağını sakatladı ve ya hasta olduğunda belediye tarafından veterinere baktırılıyor. Yemini, samanını belediye bize aylık olarak ödüyor. 4 hayvan var dördü de kadrolu personel olarak çalışıyor.” (İHA)