Darüşşafaka Cemiyeti’nden Süreyya Paşa anısına anlamlı konser

Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, kıymetli bağışçılarının adlarını yaşatmak adına anlamlı projelere imza atmaya devam ediyor.

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu Yakası'na birçok hizmette bulunan Süreyya İlmen Paşa, vefatının 65'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Süreyya Paşa'nın Darüşşafaka'ya miras bıraktığı; Türkiye'nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binası olan Süreyya Operası'nda düzenlenen anma konserinde ünlü piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ve keman sanatçısı Seda Subaşı sahne alırken, konseri farklı yaş gruplarından 500'e yakın davetli izledi.

“DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇILARINI UNUTMAZ, UNUTTURMAZ”

Organizasyon kapsamında bir konuşma yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka olarak tarihimiz boyunca hiçbir karşılık beklemeden, ülkemizin yarınları çocuklarımızın nitelikli bir eğitimle geleceğini aydınlatan bağışçılarımıza karşı büyük bir vefa borcumuz olduğuna inanıyor, onları hep sevgi, saygı ve minnetle hatırlıyoruz. ‘Darüşşafaka bağışçılarını unutmaz, unutturmaz' mottosu bizim için hep vazgeçilmez oldu ve olmaya devam edecek” dedi.

930 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE DESTEK VERİYOR

Süreyya İlmen'in, hayırsever bir İstanbul sevdalısı olduğunun altını çizen M. Tayfun Öktem, “Süreyya Paşa, vefatından önce mal varlığının büyük kısmını çeşitli kurumlara bağışladı. Bunların arasında ne mutlu ki Cemiyetimiz de vardı. İlmen, 1927'de görkemli bir galayla açılışı yapılan Türkiye'nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binasını, yani Süreyya Operası'nı Cemiyetimize miras bıraktı. Uzun yıllar sinema olarak hizmet veren bu bina, Kadıköy Belediyesi tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi ve 2007'de kapılarını sanatseverlere açtı. Restorasyon çalışmalarından sonra, opera ve bale temsillerine kavuşan Süreyya Operası halen İstanbul'un en özel kültür duraklarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Buradan sağlanan kira geliri de bugün Darüşşafaka'da okuyan 930 öğrencimizin eğitimine kaynak yaratıyor. Cemiyetimiz ve Darüşşafaka'da okuyan öğrencilerimiz adına merhum Süreyya İlmen ve eşi Adalet İlmen'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

1927 YILINDA AÇILIŞI YAPILDI

Süreyya İlmen, nam-ı diğer Süreyya Paşa, vefatından önce mal varlığının büyük kısmını çeşitli kurumlara bağışladı. Bunlar arasında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi boyunca babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklara en iyi koşullarda eğitim şansı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti de vardı. İlmen, 1927'de görkemli bir galayla açılışı yapılan Türkiye'nin ilk çağdaş tiyatro ve sinema binasını, yani Süreyya Operası'nı Darüşşafaka'ya miras bıraktı. Uzun yıllar sinema olarak hizmet veren bina, Kadıköy Belediyesi tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi ve 2007'de kapılarını sanatseverlere açtı. Restorasyon çalışmalarından sonra, opera ve bale temsillerine kavuşan bina, Anadolu Yakası'nın tek, Türkiye’nin altıncı operası olarak hizmet vermeye başladı.