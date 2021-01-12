Darüşşafaka Sınavı 30 Mayıs’ta 28 ilde yapılacak

158 yıllık tarihiyle Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru şartları:

*T.C. vatandaşı olması

*Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

*Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

*2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

*2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması