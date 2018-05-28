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Datça Altın Badem Ödülleri için geri sayım başladı
Datça Altın Badem Ödülleri için geri sayım başladı
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Datça Altın Badem Ödülleri’ne İstanbul’da start verildi. Müzik, sanat, medya, kültür alanlarında verilecek ödüller, internet üzerinden verilecek oylarla belirlenecek.
Yaşam 28 Mayıs 2018 - 14:43

Lütfü Sapmaz'ın ev sahipliğinde bir araya gelen komite üyeleri, 2. Datça Altın Badem Ödülleri'nde ödül alacak adayların belirlenmesi için fikir alışverişinde bulundular.

Saygın Kurt başkanlığında toplanan komitede İlişki Uzmanı Aşkım Kapışmak, Manken Şebnem Schaefer, Gazeteci Oktay İnci, Manken Seçkin Piriler, İş Adamı Lütfü Sapmaz, Yazar Kahraman Tazeoğlu, Oyuncu-Yazar Murat Tavlı, Oyuncu Özlem Aydın ve Sunucu-Yazar Saba Tümer gibi ünlü isimler yer alıyor.

KAZANANLAR 6 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

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Müzik, sanat, medya, kültür alanlarında verilecek ödüller için adaylar, önümüzdeki aylarda açıklanacak. Ödül almaya hak kazanan isimler, internet üzerinden verilecek oylarla belirlenecek. 2. Datça Altın Badem Ödülleri, 6 Eylül'de Datça Amfi Tiyatro'da düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

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