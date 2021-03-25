Datça Belediyesi bir tweet’ini 6 bin dolara sattı

Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Twitter’dan paylaştığı ‘Sevdiklerinizle birlikte Datça baharı kadar güzel zamanlar dileriz’ yazılı çiçek açmış badem ağaçlarının yer aldığı, ‘blockchain’ teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweet’ini, dün açık artırmayla satışa çıkardı. Belediyenin, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 24 saat sürdü. Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Firma, parayı Datça Belediyesi hesabına yatırdı.

Datça Belediyesi Basın Yayın ve Soysal Medya Sorumlusu Osman Akın, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi. Dünyada daha önce özel şahıslar ve firmalar tarafından benzer satışların gerçekleştirildiğini belirten Akın, “Ancak, dünyada bir resmi kurum olarak tweet’ini satan ilk kurum Datça Belediyesi oldu” dedi.

NFT uygulaması, internet ortamında yer alan dijital eserlerin işaretlenerek tek bir hak sahibi olunmasını amaçlıyor.

Paranın 90 kız öğrenci arasında bölüştürüleceği kaydedildi. (DHA)