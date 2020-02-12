Datça beyaz ve pembe gelinliğe büründü

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Muğla’nın Datça ilçesindeki badem ağaçları baştan sona beyaz ve pembe çiçek açarak ilçeyi gelin gibi süsledi. Özellikle Hızırşah Mahallesi ile birlikte Mesudiye, Palamutbükü, Yazı ve Cumalı mahallelerindeki badem ağaçları çok güzel görüntüler ortaya koyuyor. Öte yandan badem üreticisi bir haftadan bu yana ilçede hüküm süren aşırı ayazın badem rekoltesini etkilemesinden korkuyor.

Türkiye genelinde doğunun her yanını kar, Güney Ege'nin en batı ucu Muğla'nın Datça ilçesini ise badem ağaçları beyaza büründürdü. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Datça'daki badem ağaçları baştan sona beyaz ve pembe çiçek açarak ilçeyi gelin gibi süsledi.

Özellikle Hızırşah Mahallesi ile birlikte Mesudiye, Palamutbükü, Yazı ve Cumalı Mahallelerindeki badem ağaçları çok güzel görüntüler ortaya koyuyor. Öte yandan badem üreticisi bir haftadan bu yana ilçede hüküm süren aşırı ayazın badem rekoltesini etkilemesinden korkuyor.

Yaz aylarında serin hava ve bol oksijeniyle ünlü olan Datça'da Aralık ayından itibaren özellikle Hızırşah Mahallesi ile birlikte Knidos harabelerine giden yol üzerindeki Mesudiye, Palamutbükü, Yazı ve Cumalı mahallelerindeki badem ağaçları kısım kısım çiçeklenmeyi sürdürerek Şubat ayının ilk haftasında ise yollar adeta gelinliğe büründü.

Badem Çiçeği Festivalini fırsat bilenler ülkenin çeşitli yerlerinden Datça'ya akın etti. Bol bol fotoğraflar çekildi.

TEK KORKU AYAZIN VURMASI

Öte yandan badem üreticilerini bir haftadan bu yana ilçe genelinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar inmesi ve rüzgarla birlikte aşırı ayazın, çiçek açmış tüm bademlerin çiçeklerini dökerek çağla olmasının ortadan kalkması endişesi sardı. Bu gerçekleştiği taktirde bu sene badem üretiminin azalacağı ve fiyatların da yükseklere tırmanacağından korkuluyor.

Datça'da yetiştiricilerinin de adını aldığı onlarca çeşit bademin yanı sıra ünü Türkiye’ye yayılan, Nurlu, Akbadem, Sıra ve Babadağ türü bademleri ilk dört sırayı paylaşıyor.