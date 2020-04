Datça’da sokak hayvanlarını yine zehirlediler

6 Nisan günü Muğla'nın Datça İlçesi Mandalya mevkii ile Kargı Koyu arasındaki bölgede zehirlenen ‘Şila’ isimli kurt köpeği tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Yine aynı bölgede bir gün sonra sahibinin gezdirmeye çıkarttığı ‘Badem’ isimli köpek yolda yediği zehirli yiyecek yüzünden zehirlendi.

Badem, veterinerin müdahalesiyle kurtarıldı ancak halen felç tedavisi görüyor. Aynı bölgede dün de bir kedi zehirlenmiş olarak bulunması hayvanseverleri isyan ettirdi. Bölge sakinleri hayvanları zehirleyenlerin bulunmasını istedi.

“DOMUZ ZEHİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Her gün Badem ile yürüyüşe çıktıklarını belirten Badem'in sahibi Yavuz Demirhan zehirlenme olayını anlattı. Köpeğini gezdirirken gözden kaçırdığını ve o sırada köpeğinin zehirli maddeyi yemiş olabileceğini belirten Demirhan, “Badem'i her sabah rutin yürüyüşe çıkarıyorum, rota sürekli Mandalya mevkii ile Kargı Koyu arasındaki bölge. Birlikte yürüyoruz, o ihtiyaçlarını gideriyor sonra eve dönüyoruz. 2 Nisan sabah 10 gibi yürüyüş anında 5 dakika gözden kaçırdığım Badem, o zehirli maddeyi yemiş olmalı. 15 dakika sonra kusmaya başladı. Ayakta duracak hali yoktu. Daha önceden bir köpeğin zehirlenerek öldüğüne ve nasıl can çekiştiğine şahit olduğum için, zehir yediğini hemen anladım ve acilen veteriner arkadaşımıza yetiştirdim. Hemen serum takıldı ve dışkı analiz yapıldı ve domuz zehri olduğu ortaya çıktı. Badem kurtuldu ama 4 gün yemek yiyemedi. Maalesef Badem'in sol taraf yüz ve bacaklarda hafif felç kaldı. Şu anda tedavisi sürüyor” dedi.

“DAHA ÖNCE DE ZEHİRLENMELER OLDU”

Datça'da sokak dostlarının zehirlenmesinin ilk olmadığını belirten Demirhan “Geçen yıl bizim buraya yakın İskele Mahallesi Burgaz mevkiinde, ‘Bambam’ ve ‘Kuşçu’ isimli iki sokak köpeği ile ‘Karamel’ isimli sahipli köpek, ağızlarından köpük gelmiş halde ölü bulunmuştu. Başka mahallelerde de zehirlenmeler oldu ” diye konuştu.