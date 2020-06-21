Datça’da sosyal mesafeli tatil

Datça’da, pandemi sonrası yeni normal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte, sahiller ve plajlarda turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler, corona virüsü kurallarına göre hazırlandı. Her 4 metrekarede bir ya da iki şezlong yerleştirilirken, şezlonglar arası uzaklıklar ise sosyal mesafe kuralına göre belirlendi. Datça’nın Taşlık Plajı da sezona hazırlanarak, müşterilerini beklemeye başladı. Plajda az sayıda kişi denize girerken, Ilıca Gölü’nde de sosyal mesafe kuralına uyarak serinleyenler oldu.(DHA)

