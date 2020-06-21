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Datça’da sosyal mesafeli tatil
Datça’da sosyal mesafeli tatil
Muğla'nın Datça ilçesinde, yeni normal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte, hareketlilik yavaş yavaş başladı. Az sayıdaki tatilci, sosyal mesafe kuralına uyarak güneşli havada denize ve Ilıca Gölü'ne girerek serinlemenin keyfini yaşadı.
Yaşam 21 Haziran 2020 - 14:50

Datça’da, pandemi sonrası yeni normal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte, sahiller ve plajlarda turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler, corona virüsü kurallarına göre hazırlandı. Her 4 metrekarede bir ya da iki şezlong yerleştirilirken, şezlonglar arası uzaklıklar ise sosyal mesafe kuralına göre belirlendi. Datça’nın Taşlık Plajı da sezona hazırlanarak, müşterilerini beklemeye başladı. Plajda az sayıda kişi denize girerken, Ilıca Gölü’nde de sosyal mesafe kuralına uyarak serinleyenler oldu.(DHA)
FOTO:DHA

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