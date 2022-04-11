Datça’yı dalleme sardı

Muğla'nın Datça ilçesinde normal papatyanın 3-4 misli daha büyük olan, bölgede 'dalleme' olarak bilinen sarı ve beyaz renkteki papatyalar güzel görüntüler oluşturdu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Datça ilçesinde her taraf ‘dalleme’ olarak bilinen sarı ve beyaz renklerde açan Datça papatyası ile gelinciklerin işgali altında.

Normal papatyadan 3-4 kat daha büyük olan ve genelde şubat ayında açmaya başlayan papatyalar havaların soğuk olması nedeniyle bu sene geç açtı.



Aceleci ve istilacı olarak bilinen papatyaların renk cümbüşü yarımadanın hemen her yerini süsledi.

Neredeyse her gün yeni bir çiçeğin açtığı nisan ayında her yer sarı salep çiçekleri, mor renkli çiçekler, karabaş, adamotları, ebegümeci, gelincik, mimoza ve dallame yani papatyalarla dolup taşıyor.