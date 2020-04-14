David Anthony eşininin corona virüsünden dolayı öldüğünü söyledi ama yakayı ele verdi

İki hafta önce İtalya’da bir erkek hemşire, kendisine corona virüsü bulaştırdığı bahanesiyle doktor kız arkadaşını öldürmüş, ne var ki her ikisinin de testi negatif çıkmıştı. Şimdi de ABD'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida'nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, 51 yaşındaki eşi Gretchen'ın corona virüsü nedeniyle öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

EŞİNİN ARKADAŞLARINA ‘CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDIM’ MESAJLARI ATMIŞ

Gretchen'in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony'nin arkadaşlarına gönderdiği ‘corona virüsü olduğunu belirten' yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydının bulunmadığını ortaya çıkardı. Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası tarafından gönderildiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, ölümün corona virüsü nedeniyle gerçekleşmediğini, kadının eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.