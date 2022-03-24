David Beckham’ın başı kadın tacizcisi ile dertte

İddiaya göre bir kadın, David Beckham'ı takip ve taciz ediyor. Ayrıca, yıldızın kızıyla tanışmak için on yaşındaki Harper'ın okuluna gittiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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58 yaşındaki Sharon Bell, 2016’dan beri Beckham ile iletişim kurmaya çalışıyor. Bell, eski futbolcuya defalarca mektup gönderdikten sonra son olarak Beckham’ın kızı Harper ile tanışmak için okuluna kadar gitti.

The Sun’ın haberine göre; Bell’in Beckham’a, pop yıldızı karısı Victoria’ya ve çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz veya Harper’a yaklaşması veya mesaj atması yasaktı. Bell’in ayrıca Beckham’ın Oxfordshire’daki 6 milyon sterlinlik Cotswolds malikanesine, ünlü çiftin batı Londra’daki evine ve kızları Harper’ın okuluna yaklaşması da yasaklandı.

Bell iddialara göre, okuldaki çocuklardan birinin annesi olduğunu iddia ederek 2016 yılında aileyle iletişime geçti. David Beckham’ın 9 Temmuz’da Bell’den Oxfordshire’daki evine bir mektup aldığı ve eylül ayında da Londra’daki adresinde ikinci bir mesaj aldığı bildiriliyor.

Geçen yıl temmuz ve kasım ayları arasında Bell’in ailenin özel adreslerine de gittiği ve çocuklardan birinin gittiği bir okulun dışında beklediği bildirilmişti.

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