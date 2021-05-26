David Duchovny, evini satışa çıkardı

Duchovny, satışa çıkardığı evi 2012’de 6 milyon doların üzerinde bir fiyata satın almıştı. Üç yatak odası ve üç banyodan oluşan ev, panoramik Central Park manzarasına ve özel bir balkona sahip.

Oyuncunun evinin yer aldığı bina, Emery Roth tarafından tasarlanan tam bir New York klasiği. Kirişli tavanlar, büyük kanatlı pencereler ve orijinal ahşap zeminler dairenin göze çarpan ayrıntıları arasında.



Bina olanakları arasında fitness merkezi, çocuk oyun odası, kütüphane, depo odası, bisiklet odası ve çamaşır odası bulunuyor.



Duchovny, The X-Files’da canlandırdığı FBI ajanı Fox Mulder ile ünlendi. Altın Küre ödüllü oyuncu, aynı zamanda popüler dizinin iki filminde de rol aldı.



Duchovny, aynı zamanda yayımladığı kitaplarla da dikkat çekiyor. Oyuncu yazdığı Truly Like Lightning isimli kitabı, dizi haline getirmek için kısa süre önce Showtime ile anlaştı.

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