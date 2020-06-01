David ve Victoria Beckham çifti, evlerine tünel açtırmaya karar verdi

Dünyaca ünlü çift Victoria ve David Beckham İngiltere’de artan hırsızlık olayları nedeniyle oldukça tedirgin günler geçiriyor. Son olarak 14 Mayıs’ta komşuları Dele Alli’nin, malikanesine giren hırsız tarafından bıçaklaması, Beckham Ailesi’ni daha da korkuttu.

Beckham’lar güvenlik önlemi olarak evlerine bir tünel açtırmayı düşündü ve İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu. Express gazetesinin özel haberine göre ünlü çift, bu plan çerçevesinde yeraltı bağlantısı kurdurmanın yanı sıra yeni bir şarap mahzeni ve güvenlik kulübesi inşa ettirmek için de taleplerini iletti.