Yemek pişirirken kokuları içine hapseden davlumbazlar bu kokuların eve sinmesini önlemeye yardımcı olur. Özellikle sık sık kızartma yapan kişiler için kurtarıcı olmakla birlikte temizlik ihtiyacı da artmaktadır. Peki, davlumbaz temizliği nasıl olmalı?

Yağ ve kir kalıntılarının düzenli olarak temizlenmesi ve davlumbazların performansını artırarak daha uzun ömürlü kullanım sağlanabilir. Peki davlumbaz temizliği nasıl yapılır? Davlumbaz temizliği ne sıklıkta yapılmalıdır? İşte tüm detaylar haberimizde…

DERİNLEMESİNE DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Temizliğe başlamadan önce davlumbazın fişini çekmeniz öneririz.

Davlumbazın iç ve dış yüzeyi temizlenirken aşındırmayan bir sünger ve deterjan kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde çizikler meydana gelebilir. Ayrıca yetkili servislerden temin edilen temizleyici ürünlerle davlumbazınızın dış yüzeyinin temizliğini sağlayabilirsiniz.

Davlumbaz filtreleri mutfaktaki yağ ve kiri tutarak davlumbazın kirlenmesini önler ancak bu filtrelerin belli aralıklarla temizlenmesi gerekir çünkü filtrelerde yağlar uzun süre tutunduğunda yapışmaya başlar. Bu nedenle ayda bir filtrelerinizi temizlemelisiniz.

Filtreler genellikle kayarak dışarı çıkarlar. Filtre temizliğinizi sıcak suya bir miktar deterjan döküp bu suyun içinde bir süre bekleterek yağ kalıntılarının yumuşamasını sağlayabilir ve ardından fırça ile yıkayabilirsiniz.

Aynı zaman da bulaşık makinesine koyarak pratik bir temizlik sağlayabilirsiniz. Filtrelerinizin kuruduğundan emin olduktan sonra takmayı unutmamalısınız.

Davlumbazlarda yağ filtresinin yanı sıra koku filtresi de bulunmaktadır. Davlumbazın daha iyi çalışması için bu filtreyi 6 ayda bir değiştirmeniz gerekebilir. Uzun süre temizlenmeyen davlumbazlarda renk değişiklikleri meydana gelebilir. Bu nedenle davlumbazınızın iç ve dış yüzeyini sık sık temizlemelisiniz.