Dededen toruna Yeni Zelanda’ya çan ihracatı

Manisa'da dededen toruna çan üretimi sürdüren çan ustaları, binlerce kilometre uzaktaki Güney Yarımküre ülkesi Yeni Zelanda'ya çan yapıp gönderiyor. Taleplere yetişmek için gece gündüz çalışan çan ustaları, yaklaşık 100 bin adet çanı konteynırlarla ihraç ediyor. ihraç ediyor.

Manisa'nın çan üretimiyle ünlü Demirci ilçesinde atölyelerden yükselen çan sesleri, mesleği ayakta tutmaya çalışan ustaların el emeği göz dolduruyor. Dededen toruna çan üretiminin sürdüğü ilçede, çan ustaları da çocuklarına bu mesleği sevdirip, kaybolmaya yüz tutan meslek dalını yaşatmaya çalışıyor. Demirci Sanayi Sitesi'ndeki çan atölyesinde çalışan ve soy adını da mesleğinden alan Çancı ailesi, 6 kişiyle üretim yapıyor.

33 kez elden geçen çanlar, uzun uğraşların sonunda ortaya çıkıyor. 12 yaşında mesleğine başlayan ve 40 yılı dolduran çan ustası Nevzat Çancı, işini severek yaptığını belirtti.

120 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYORLAR

Çan üretimini anlatan Nevzat Çancı, “Dededen toruna 120 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Soy ismimizi de mesleğimizden aldık. Mesleğime çocukluğumdan beri devam ediyorum. Bir çan 33 kez elden geçiyor, çok meşakkatli bir iş. Tecrübemizle biz bu işi çocukluğumuzdan beri yaptığımızdan bize kolay geliyor. Başka işte de gözümüz yok yani. Allah bereket versin” ifadelerini kullandı.

300 DERECE SICAKLIKTA RENK ALIYOR

Çanın gerçek sesini verebilmesini sağlamanın bir maharet işi olduğunu söyleyen Nevzat Çancı, her ustanın çan sesini çıkartamadığının altını çizerek, “Ocakta 300 derece sıcaklıkta demire rengini veriyoruz. Herkes çan yapar ama bunun sesini zor bilir. Bilen insan bilir. Ama bazıları tam olarak net bilemez” dedi.

100 BİN ADET GÖNDERDİLER

Dedeleri, babası gibi çancılık mesleğini seçen Fatih Çancı ise ustaların ellerinde şekillenen çanları yıllardır Yunanistan'a gönderdiklerini, ancak son zamanlarda yeni pazarlar bulduklarını anlattı. Hayvancılığın geliştiği Güney Yarımküre ülkesi Yeni Zelanda'ya çan ihraç ettiklerini dile getiren Fatih Çancı, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini ifade etti. Yunanistan'a yıllardır çan gönderdiklerini kaydeden Çancı, Yeni Zelanda'dan halıcılık için yün ihracatı yapıldığını ve gelen tüccarlar sayesinde ihracatın başladığını ifade etti.