Dedektif tutup takip ettirdiği sevgilisiyle nişanlandı

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Erhan Nacar ve Ebru İnanır'ın birliktelikleri evlilik yoluna girmeden önce Nacar'ın güven problemi üzerine 3 ay boyunca bir dedektif ile takip işlemi gerçekleşti. Takip edildiğinden haberdar olmayan Ebru İnanır, Erhan Nacar'ın güvenini kazanarak evlilik kararını doğrulamış oldu. Evlilik teklifi etmeden önce 3 ay dedektif tutmaya karar verdiğini açıklayan Nacar, “Daha önce kötü biten ve basına yansıyan bir evlilik tecrübem oldu. Ebru hanım çok güzel bir hanımefendi. Ondan emin olmak istedim. 3 ay süre ile kendisini takip ettirdim. Beni hayal kırıklığına uğratmadı ve şimdi birlikteyiz” şeklinde konuştu.