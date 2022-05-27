Dedektörle sahilde dolaşıyor, ek gelir elde ediyor

azın Karadeniz'in hırçın sularında serinleyenlerin düşürdüğü ziynet eşyaları dedektörle altın arayanlar için gelir kapısı oluyor. Yaptığı aramalarda ilk zamanlarda sıkıntı yaşadığını belirten Serhat Aker, "Genelde yüzük, altın, gümüş, madeni paralar ve takı eşyaları buluyoruz. Kumdan her şey çıkabiliyor" dedi.

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Türkiye’de son dönemde dedektörle altın arama işi çok moda. Özellikle Akdeniz ve Ege gibi çok turistin olduğu yerlerde moda olan dedektörle ziynet eşyası arama işi Samsun’da da popüler olmaya başladı. Dedektör taşımanın ve arama yapmanın sadece SİT alanlarında yasak olduğunu ifade eden Serhat Aker, Samsun sahillerinde düşürülen ve kaybolan ziynet eşyalarını arayarak kendisine ek gelir sağlıyor.



“SAHİLDE ALTIN ARAMAK YASAK DEĞİL”

Dedektörle kaybolan altınların aranmasının yasak olmadığını belirten Serhat Aker, “İlk zamanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Sonrasında CİMER’e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü’nden cevap geldi. Yasak olmadığını öğrenince de sahilde rahat bir şekilde ziynet eşyası arayabiliyoruz. Ege ve Akdeniz sahillerinde zaten aktif bir şekilde altın aranıyor. Karadeniz sahillerinde de yavaş dedektörle ziynet eşyası aranmaya başlandı” dedi.

“KUMDAN HER ŞEY ÇIKABİLİYOR”

Aker, “Dedektör ile sahilde arama yaptığımızı görenler sürekli olarak, ‘Ne arıyorsunuz, ne buluyorsunuz’ gibi sorular soruyor. Yaptığımız aramalarda genelde yüzük, altın, gümüş, madeni paralar ve takı eşyaları buluyoruz. Kumdan her şey çıkabiliyor. Bir defasında kumdan kocaman araba motoru parçası bile çıktı. Bu şekilde sahiller hem temizlenmiş oluyor hem de birilerine maddi faydası olmuş oluyor” diye konuştu. (İHA)