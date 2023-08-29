Dedesinin vasiyetini yerine getirdi: Allahuekber Dağları’na barınak yaptı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde İsmet Farızoğlu, Osmanlı ordusunun Sarıkamış Harekatı'nda binlerce askerinin donarak ölmesinden etkilenen dedesi Ali Alver'in vasiyeti üzerine, kimse donarak hayatını kaybetmesin diye Allahuekber Dağları'na barınak yaptı.

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Allahuekber Dağları’nın eteğinde kurulu Ormanlı Mahallesi’nde yaşayan İsmet Farızoğlu, dedesi Ali Alver’in vasiyetini yıllar sonra yerine getirdi.

22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında yapılan Sarıkamış Harekatı sırasında binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağları’nın Yurtlar mevkisine barınak yapan İsmet Farızoğlu, artık kimsenin donmayacağını söyledi.

Mayıs 1915’te araziyi gezen dedesi Ali Alver ile köylülerin dağda donarak şehit olan 10 askeri bulup defnettiklerini ifade eden Farızoğlu, “Dedem, ‘Allahuekber Dağları’nda kimse donmasın, oraya bir barınak yap’ vasiyetinde bulundu. Dedemin vasiyeti üzerine bölgeye içerisinde mescidi ve olumsuz hava şartlarından koruyacak bir barınak yaptım. Şehitler Çeşmesi’ni de biraz aşağı getirdim ve hayvanların da su içmesi için yer yaptım. Yaz aylarında bölgeye gelen piknikçiler ya da dağcılar burada mola verip dinleniyor. Sonbahar ve kış aylarında ise olumsuz hava şartlarına yakalananlar burada korunuyor” diye konuştu.

Haftada bir gün gelip temizlik ve bakımını yaptığı barınağın bahçesine iki Türk bayrağı asan Farızoğlu, eskiden kullanılan tarım aletlerini de burada sergiliyor. (DHA)