Defineciler tarihi kiliseyi talan etti

Altınkaya Mahallesi’nde bulunan ve 17’nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Rum kilisesi, kaçak kazılar nedeniyle harabeye döndü. Kilisenin duvarlarına da sprey boyayla yazılar yazıldı.

Mahallenin muhtarı Kenan Mutlucan, “Geçmiş yıllarda özellikle akşam saatlerinde kiliseye gelip, define arayanlar oldu. Son dönemlerde ise duvarlarına yazılar yazdılar, kilisenin her yerinden taşlar döküldü. Tavanındaki taşlar da yere düştü. Zaman zaman alkol alan kişiler de kiliseye geliyor, uygunsuz şeyler yapıyor. Bu durumdan hepimiz rahatsızız. Biz mahalleli olarak bu kilisenin onarılmasını istiyoruz. Kilisenin içinde ne ararsanız var, içeri giremiyoruz” dedi.

“ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ”

Mahalleli Hüseyin Mutlucan da “Eskiden bu kilisenin yanında bir okul vardı, o dönemlerde mahalli bu kiliseye sahip çıkıyordu. Sonra okul yıkıldı ve bu kiliseye defineciler dadandı. Kilise çok eski olduğu için yağmurdan ve kardan da etkilendi, tavanında çökmeler meydana geldi. Alkol alan kişiler, kiliseye geliyor. Mahalleli olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Müdahalede edemiyoruz, çünkü bir şey söylesek daha kötü olacak. İhbar ediyoruz, jandarma gelince kaçıyorlar. Kilise, restore edilirse bölgemiz için de çok iyi olur” diye konuştu. (DHA)