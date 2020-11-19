Defne yağının yapımı zahmetli ama faydası çok!

Defne yağının yapımı zahmetli ama faydası çok!

Hatay'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyveleri, iki gün boyunca kaynatılarak binbir zahmetle defne yağına dönüşüyor. 10 kilo defne tohumundan bir litre yağ çıkıyor, kilosu ise kalitesine göre 70-100 TL arasında değişiyor.

Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor.

Sabun yapımının yanı sıra, kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.

Defne ilçesine bağlı Samankaya Mahallesi’nde geleneksel yöntemlerle defne yağı çıkaran Nahya ve Atra Güzelyurt kardeşler, yağın hazır hale gelmesi için iki gün boyunca emek harcıyor.

“İKİ GÜN KAYNATIYORUZ”

Nahya Güzelyurt, “Bu yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup iki gün süren kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar iki saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz” dedi.

HER DERDE DEVA

Bu yağın ilaç sanayisinde de kullanıldığını belirten Güzelyurt, şöyle konuştu:

“Bu yağ, eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye’nin her yerinde tanınıyor.”

“Defne yağı yapımında kullandığımız defne tohumunu süzdükten ve temizledikten sonra doğal havada kurutarak kışın yakacak olarak da kullanıyoruz. Yandıktan sonra da eve güzel bir koku saçıyor. Defne ağacını yaprağından tohumuna kadar kullanıyoruz.”

KİLOSU 70-100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

10 kilo defne tohumundan ancak bir litre yağ çıktığını söyleyen Güzelyurt, litresinin 70 ila 100 TL arasında değiştiğini dile getirdi. (DHA)