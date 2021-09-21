Değirmenin çarkı 150 yıldır dönüyor

Sivas'ta 150 yıldır çalışan değirmen, Emrullah Aşbilek tarafından vatandaşlara hizmet veriyor.

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Türkiye'nin sayılı illerinde bulunan su değirmenleri gelişen teknoloji ile tarihe karışıyor. Hâlâ çalışan su değirmenleri ise Türkiye’nin sayılı birkaç ilinde bulunuyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Şahin köyünde de Şahin Deresi’nin buz gibi suyu ile dönen değirmen kepekli un üretmeye devam ediyor.

Köy sakinlerinden Emrullah Aşbilek, “Su değirmenlerinden öğütülen buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmek yumuşacık ve lezzetli oluyor. Doğal olması bir tarafa doğanın içerisinde un üretmenin keyfi bambaşka. Burası babam ile amcamın yapmış olduğu 150 yıllık bir değirmen. Burada sadece un öğütülmüyor, bulgur değirmeninde bulgur da çekiyoruz. Ayrıca bu yapı içerisinde kereste de biçiyoruz. Babam vefat edince bu değirmenin sesinin kesilmesine izin vermedim” dedi. (İHA)