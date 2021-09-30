Değirmenler Höyüğü’nde korkutan görüntü! Kafatası ve kemikler çıkıyor

Erzurum'da üzerinde herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğü'nün tahribata uğraması sonucu insanlara ait kafatasları ve kemikler meydana çıktı.

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Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi’nde bulunan ve henüz herhangi bir kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğü’nün yıllar içerisinde uğradığı tahribat sonrası içerisinden insanlara ait kemikler ve kafatasları çıktı.

Köyün hemen içerisinde bulunan höyüğün etrafında oluşan görüntüye uzun süredir müdahale edilmiyor.

Değirmenler Höyüğü, Karaz, Pulur ve Güzelova höyükleri gibi bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Höyükte yapılacak olan kazı ve araştırmaların bölge tarihinin aydınlatılması için çok önemli olduğu düşünülürken, yoğun bir tahribata uğrayan höyüğün, bir an önce koruma altına alınması isteniyor. (İHA)