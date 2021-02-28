Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü; kısaca “OYİ” ya da “Delil avcıları” olarak bilinen ekipler belki de emniyet içerisinde en farklı birimlerden biri… Polisin, suçluyu yakalaması ve suçun delillendirilmesi için son derece kritik öneme sahip bir görev yürütüyorlar.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Çok sayıda polisiye roman, dizi, sinema filmi ve belgesele konu olan OYİ uzmanlarının, daha çok cinayetin aydınlatılmasında ve hırsızlık olaylarında çalıştıkları düşünülse de, bazen dünyayı sarsan bir terör olayının arkasındaki sırrın belirlenmesinde, bazen bir trafik kazası, bazen de işlediği suçu örtmek isteyen bir katil zanlısının yangın çıkararak delilleri yok etme çabası ve daha birçok olayın çözülmesinde gizli kahraman olarak çalışıyorlar.

OYİ Şube Müdürlüğü il genelindeki 4 farklı noktadaki yerleşkede faaliyet gösteriyor. Çoğu kimya, biyoloji gibi bölümlerden mezun olmuş polislerden oluşan ekip, Ankara'da 3 aylık kurs sonrasında göreve başlıyor. OYİ uzmanı gelene kadar delillerin korunması için büyük çaba sarf ediliyor. Çünkü yapılan en küçük bir değişiklik bile büyük sorunlara sebep olabiliyor. Uzmanlar ilk olarak özel tulumlarını, bone ve eldivenlerini takıyor. Her incelenen bulgu sonrasında eldivenler hemen değiştiriliyor. Çünkü delillerdeki izlerin birbirine karışmaması hayati bir önem taşıyor. Ayrıca cinayet olaylarında en çok parmak izi araması ve biyolojik delil elde etme arayışına giriliyor.

YENİ ÜRÜNLERLE SUÇLAR ÇÖZÜLÜYOR

Dünya'da ve Avrupa'daki birçok ülke polisine göre daha başarılı olduğu bilinen OYİ birimleri, suçların aydınlatılması için üniversite hocalarının da desteğiyle, yeni ürünler üretiyor. Bunlar arasında “Lazerli mermi yön tayin cihazı” dikkat çekiyor. Cihaz, bir yere isabet eden mermi çekirdeğinin geldiği yeri hesaplamak için kullanılıyor. Patenti Türkiye'de bulunan cihaza sahip olmak için Avrupa'dan iki ülke talepte bulunmuş. OYİ uzmanları, bir şüphelinin yüzünün tespiti için de çalışıyor. Genelde, görgü tanıklarının tarifi üzerinden resim çiziliyor. Ankara'da OYİ Daire Başkanlığı'nda, yüzü parçalanmış cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için yeniden plastik yüz modellemesi yapılıyor.

OLAY YERİNİN BOZULMAMASI ÇOK ÖNEMLİ

En sıkıntılı konular arasında olay yerinin bozulması yer alıyor. En küçük bir bulgu için bile titizlikle arama yapan OYİ ekipleri, bozulmuş bir olay yerinde çalışırken, suçun işlendiği anda nelerin yaşandığını belirlemekte çok güçlük çekiyor. Meydana gelen olay, OYİ uzmanlarına bildirilmeyince bu durum cinayet gibi düşünülüyor. Atış ve olay senaryosu oturmayınca da bölgede saatlerce çalışma yapılıyor. Ta ki silahın yerinin değiştiği öğrenilene kadar…