Della Miles’tan duygu yüklü ziyaret

Geçtiğimiz akşam Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından ‘Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği’ olarak ilan edilen ve kendisine Gümüş kaplama Kuran-ı-Kerim hediye edilen Miles, Avrupa turnesi öncesi İstanbul Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.

SEVGİ VE HOŞGÖRÜNÜZ KARŞISINDA SAYGIYLA EĞİLİYORUM…

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette kapıda Down Sendromlu öğrenciler ve eğitim personeli tarafından pankart ve sevgi gösterileri ile karşılanan Miles, okulun konferans salonunda öğrenci ve ebeveynleri ile bir araya geldi. “Selamın Aleyküm” diyerek sözlerine başlayan Della Miles, “Burada sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Hepinizin gözlerinin içindeki masumiyeti ve samimiyeti görebiliyorum. Mesleğim gereği dünyanın bir çok yerine gidip, bir çok farklı kültürü anıma fırsatım oluyor. Bu küçük salona sığdırdığınız kocaman sevgi, merhamet ve hoşgörü karşısında saygıyla eğiliyorum” diyerek herkesi selamladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI…

Tercümanı vasıtasıyla kendisine yöneltilen soruları da tüm samimiyeti ile yanıtlayan Della Miles, aldığı radikal kararlar ve Müslümanlığa geçişi başta olmak üzere hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. ‘Biz sizi siyah inci diye tanıdık ancak karşımızda kalbi ve duyguları bembeyaz, kar gibi bir kadın bulduk’ diyen bir katılımcının bu sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ve bir süre duraksayan ve kelimeler boğazında düğümlenen Miles, “Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Burada hissettiğim duyguları ömür boyu kalbimde taşıyacağıma söz veriyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

DELLA MİLES’TAN HEKİMOĞLU ZEYBEĞİ…

Ziyareti süresince kendisine yoğun ilgi gösteren down sendromlu gençler ve ebeveynleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Amerikalı şarkıcı, kendisi için hazırlanan özel zeybek gösterisinde ise bir kez daha duygularına hakim olamayarak sahneye çıktı. Hekimoğlu zeybeği ile Ali Ünsal Atik’e eşlik ederek büyük alkış alan Siyah İnci, “Kolbastı diye bir oyun varmış. Çok merak ediyorum. Öğrenince yeniden geleceğim ve seninle kolbastı da oynayacağız” ifadelerinin ardından Atik’e sarılarak kendisini ve ailesini tebrik etti.

ANNE YAKIŞTIRMASI BİR KEZ DAHA AĞLATTI…

Konferans salonundaki etkinliğin ardından sınıf ve uygulama merkezlerini de dolaşan Della Miles, burada da samimi görüntüler sergiledi. Verilen eğitim ve sunulan imkanlar hakkında yetkililerden bilgi alan Miles, öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı. Öğrencilerden birinin kendisinden ‘Della Anne’ diye bahsetmesi karşısında bir kez daha gözyaşları içinde kalan Siyah İnci, mütevazi ve cana yakın tavırlarıyla herkesi şaşırttı.

“AVRUPA TURNESİNE KALBİMİN BİR PARÇASINI BURADA BIRAKARAK ÇIKIYORUM…”

Gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili izlenimlerini medya mensuplarıyla da paylaşan Miles, “Bugün buraya gelirken heyecanlıydım. Bugün buradan ayrılırken ise kalbimin bir parçasını buradaki eğitimciler, öğrenciler ve aileleriyle bırakıyorum. Avrupa turnemiz başlayacağı için bir süre yurt dışında olacağım. Hayatımın son bir kaç gününe çok büyük mutluluklar sığdıran Türk halkına, kardeşlerime çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye konserlerimizde’de sevgi dol buluşmalara ve kavuşmalara imza atacağız” sözlerini sarf etti.