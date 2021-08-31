Demet Akbağ ve Sertab Erener’den corona virüsü aşısı çağrısı

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Demet Akbağ ve şarkıcı Sertab Erener de vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

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Türkiye’deki corona virüsü salgınında, bugün 21 bin 893 yeni vaka tespit edilirken, 252 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşı çağrısında bulunurken, Demet Akbağ ve Sertab Erener de aşı uyarısında bulundu.

Bakan Koca’nın paylaştığı videolara göre, Demet Akbağ, “Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” dedi.

Sertab Erener ise aşı konusunda “Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz” ifadelerini kullandı.

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