Son dakika haberi… Ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın eşi kaza geçirdi!

Bu akşam saatlerinde Çeşme otobanında yoldan çıkarak kaza geçiren Zafer Çika’nın, kalbinin durduğu, olay gelen 112 doktorları tarafından kalbinin tekrar çalıştırıldığı iddia edildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çika ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Kaza haberinin ardından sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi hastaneye geldi.

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Çika’nın, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aynı hastaneye getirilen Çika’nın şoförünün tedavisi devam ediyor.

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika’nın İzmir’den Çeşme’ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul’dan hava yolu ile İzmir’e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ’ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ’ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.