İç veya dış mekanda metal yüzeyleri boyayarak ortamın havasını değiştirebilirsiniz. Ancak metal yüzeyleri boyama işlemi ahşap ya da duvar boyamadan daha farklıdır. Peki demir nasıl boyanır? İşte demir boyama yöntemleri...

Metal ürünler pas ve korozyon şekilleri nedeniyle hasara karşı savunmasızdır. Tüm ürünler gerektiğinde temizlenmeli ve boyanmalıdır.

DEMİR NASIL BOYANIR?

Korkulukların ve diğer metal ürünlerin düzenli bakımı ve yeniden boyanması pas ve bozulmaya karşı koruma sağlar. Metal boyama işleminden önce boyayacağınız yüzey paslıysa ilk olarak pasını gidermeniz gerekir daha sonra temizliğini sağlayarak boyama işlemine hazır hale getirmelisiniz. Demirin her yeri zımpara yapıldıktan sonra toz fırça yardımı ile tozun giderilmesi sağlanır. Bu işlemlerin ardından paslı yüzeylere pas önleyici anti- pas uygulamak demirin ömrünü uzatır. Demire sürülen astar kuruduktan sonra mat ya da ipek mat yağlı boya ile boyanır.

METAL BOYASINI NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

Büyük yapı marketleri bu tip ürünleri rahatlıkla bulabileceğiniz alanlardır. Daha çok çeşitliliğe sahip olduğundan metal boyama malzemelerini bulabilirsiniz. Aynı zaman da metal boyama spreyi kullanabilirsiniz. Özellikle boyamanız gereken alanlar fazlaysa püskürtme tabancası kullanmak işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.