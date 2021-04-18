Demire kadın eli değiyor

Mersin'in Toroslar İlçesi'nde demircilik yapan Kalkan ailesi, baba Eyüp Kalkan'ın eleman arayışındayken eşi ve kızının yardıma gelmesiyle demirciliği aile mesleğine çevirdi. 10 yıldır demircilikle uğraşan anne Fatma Kalkan ve kızı Emine Kalkan, mesleği tüm işleri öğrenerek birer demir ustası oldular.

Henüz 10 yaşındayken demir ile tanışan Emine Kalkan, şimdilerde usta demircilere taş çıkartıyor. Bu işe merak sararak başladığını söyleyen Kalkan, babasının da eleman sıkıntısı çektiğinden dolayı yanına gidip gelmeye başladığını söyledi. Babasına yardımcı olmak için mesleğe atıldığını belirten Emine Kalkan, “10 yaşında babamla beraber çalışmaya başladım. 9 yıldır aralıksız bir şekilde çalışıyorum. Mesleğin zorlukları var ama severek yaptığım için buna göğüs geriyorum. Bu meslekte en çok ocağın başında sıcakta demir döverken zorlanıyoruz” diye konuştu.

ÖN YARGILAR YIKILDI

Demirciliğin ne yazık ki sadece erkek mesleği olarak görüldüğünü ve kendisine tepkiler geldiğini anlatan Sanat Okulu Metal Bölümü öğrencisi Emine Kalkan, “Şaşıranlar oluyor. ‘Bir kadın bu işi nasıl yapar?' diyenler oldu. Bölümdeki tek kız öğrenci benim. Haliyle erkekler yadırgıyor. ‘Kız olarak bu meslekte nasıl çalışırsın, neler yapabilirsin' diye düşünüyorlar. Artık o düşünce yok, o algıyı yıktık” dedi.

Kızıyla birlikte eşinin demir doğrama atölyesinde demirciliği öğrendiklerin ve artık demirin başına geçtiklerini anlatan anne Fatma Kalkan ise şunları söyledi: “2013 yılından bu yana eşimle birlikte sabah gelip akşam evimize gidiyoruz. Demirin başında bir kadını görünce herkes şaşırıyor. Ama artık alışmaya başladılar. Kızım ile ilk başlarda zorlandık ama artık bir usta gibiyiz. Mikro kredi desteği alarak işlerimizi büyüttük ve ‘Umut vaat eden kadın girişimci ödülü'ne layık görüldük.”