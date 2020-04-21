Demirhindi, bilimsel olarak Tamarindus indica olarak bilinen ağacın meyveleridir. Afrika'ya özgüdür ancak Hindistan, Pakistan ve diğer birçok tropik bölgede yetişir. Hint hurması olarak da bilinen demirhindinin yaprakları hayvan yemi olarak kullanılırken meyvesinden reçel de yapılır. Dünyadaki birçok yemekte kullanılan ve hatta tıbbi özelliklere sahip olan demirhindinin faydaları nelerdir? Demirhindi neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Afrika'da 5000 yıl önce keşfedilmiş olan demirhindinin, 10-25 metre boyundaki ağaçları 7-20 cm uzunluk, 2.5-3.5 cm genişlikte; keçiboynuzu meyvelerine benzeyen, koyu kestane renginde meyveleri verir. İçeriğinde protein, şeker, pektin, A, Bl, B2, B3, B5, B6 ,C vitaminleri potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, bakır gibi mineraller barındıran demirhindi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Demirhindinin faydaları nelerdir? Demirhindi neye iyi geliyor? İşte cevapları…

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Demirhindinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Susuzluğu giderir.

– Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller.

– Mide ekşimesine iyi gelir.

– Bağırsakları yumuşatarak kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler.

– Toksinlerin hızlıca vücuttan atılmasını sağlar.

– Konsantre gücünü artırarak yorgunluğu giderir.

– Kötü kolesterolü düşürür.

– Yüksek tansiyonu önler.

– Antimikrobiyal özelliklerinden dolayı vücuttaki zararlı parazitleri azaltır.

– Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kanserli hücrelere karşı korur.

– Ateş düşürücü ve soğuk algınlığından koruyucudur.

– Demirhindiden yapılan içecek karaciğeri tüm toksinlerden temizler.

– Bağırsak kurtlarını yok eder.

– Kabuk ve yaprakları yara iyileşmesini destekler.

– Geleneksel tıpta sıtma gibi hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.

– Boğaz ağrılarında suyu gargara şeklinde kullanılabilir.

– Demirhindi suyu iltihaplı göz hastalıklarında ve göz kuruluğu tedavisinde kullanılır.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Demirhindi şekeri güvenli olmayan miktarda kurşun içerebilir. Bu nedenle çocuklar ve hamile kadınlar bundan kaçınmalıdır.