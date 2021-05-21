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Deniz canlılarının müsilaj kâbusu

Marmara denizini 3 aydır istilâ eden deniz salyaları, suyun dibindeki hayatı da felç ediyor. Deniz canlıları, hayatta kalmak için müsilajla ölüm kalım savaşı veriyor.

Güncellenme: 11:37, 21/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Deniz canlılarının müsilaj kâbusu

Marmara’da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibindeki canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor.

Su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik Körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara’nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi.

(FOTO: İHA)

Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şoke etti.

“BALIK GÖREMEZ OLDUK”

Fatih Kayacıkbaşı, “Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara’daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk” dedi.

(FOTO: İHA)

Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, “Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor” diye konuştu. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:32,