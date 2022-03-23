Deniz çekildi! ‘Kral yolu’ ortaya çıktı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 15 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında 'kral yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde denizin 15 metre çekilmesiyle ‘kral yolu’ olarak bilinen denizin içindeki kayalıklar ortaya çıktı.

Sabah yürüyüşü yapmak için sahile inen Vedat Şafak isimli vatandaş zaman zaman denizde gelgit olayının yaşandığını ifade ederek, “Dün daha çok çekilme vardı. Bugün dalgalardan dolayı biraz su çoğalmış. Su çekilince bu kral yolu tamamen ortada oluyor. Ama güzel ve hoş bir görüntü de oluyor yani” dedi. (İHA)

